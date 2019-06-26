newbie написав:А Вы несете тут непонятно что и зачем. Кому и чем Вы помогли? Кстати, раз уж представяете себя экспертом по Тасу, то так, к сведению, gsm-инфорирование о выплате % не сообщает, а только о расходных операциях.
А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:
- на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування; - система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги; - система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення. Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги).
Впродовж наступного місяця будуть приходити повідомлення і про зарахування, і про списання, у томи числі відсотків, якщо до рахунку підв'язані і інші депозити. Чи прийшло б сповіщення про зарахування відсотків уже від цього депозиту у наступному місяці, залежало б від того, чи був би на рахунку до надходження відсотків залишок достатній для списання чергової абонплати за послугу.
У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює.
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
P.S. Сам спросил - сам отвечаю. Перезвонил на ГЛ, девушка Алена мне сказала: 1. Да, действительно, в скором времени Weekend оформлять перестанут. Так что, кому нужно, поторопитесь. 2. Карты, оформленные ранее, продолжат действовать. В частности, мне в августе перевыпустят новую. Т.е. просто не будут выдавать новым (!) клиентам.
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
klug написав:СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід
Где написано, что gsm-информирование сообщает и о приходных операциях, в частности о зачислении процентов? У меня 3 депо (с разными сроками) и таких сообщений я никогда не видел. В отделении грили, что gsm-информирование сообщает только о расходных операциях (покупках, комиссиях и т.д.).
але:- на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування;
Вы похоже не силько в курсе, как работает эта услуга и как за нее берется комиссия. Она берется не за само gsm-информирование (которого может и не быть, как в моем случае), а за подключение к данной услуге (именно так написано в назначении платежа - "за підключення"). Срок действия услуги - 30 дней. Т.е. в следующем месяце они Вам ее могут снова включить и т.д. пока не исчезнут деньги на счету. Тогда они приостановят "процесс подключения", но когда появятся деньги на счету, снова его возобновят. Вот где-то так, насколько я понял из "описания" услуги, приведенного в тарифах (самое подходящее место для описания продуктов, не правда ли ).
- система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги;- система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення.
Это часть процесса, описанного мною выше.
Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги).
Я об этом не грил. А грил лишь, что комиссия берется за подключение. Вот они и начинают подключать, а Вы отключать, т.е. такой себе пинг-понг. При этом только в их пользу, т.к. комиссию они берут авансом (и гарантирванно). Что в этом случае делать клиентам? Как им от этого защищаться? Через АМКУ, НБУ или еще как-то? Насколько надежны заявления и где написано, что их можно и нужно подавать?
Востаннє редагувалось newbie в Чет 27 чер, 2019 10:09, всього редагувалось 1 раз.
klug написав:У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу.
Вы наивны. Это деньги и немалые. Включают, если не отделении, то в ГО. Причем возможно автоматически, поскольку 10 грн - это не деньги, а 10 млн (которые можно заработать за несколько секунд) - это уже кое-что. На случайность я бы грешил в самую последнюю очередь. В банковских информационных системах случайных операций не бывает.
klug написав:У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу.
Вы наивны. Это деньги и немалые. Включают, если не отделении, то в ГО. Причем возможно автоматически, поскольку 10 грн - это не деньги, а 10 млн (которые можно заработать за несколько секунд) - это уже кое-что. На случайность я бы грешил в самую последнюю очередь. В банковских информационных системах случайных операций не бывает.
Напишите заяву на отключение в 2 екземплярах, подпишите оба в отделении, один оставте себе, другой отдать менеджеру.
При аналогичных случаях - пишите заяву на возврат, аргументируя заявлением, вроде вертают в таком случае.
stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають. Пудру видають і далі. Таке от ранкове ...
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
Вполне возможно!
на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку