Banki написав:
на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку
ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22
ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Рассудите как реагировать. Ситуация следующая: пришёл с наличным дол.с целью пополнить валютную карту. Кассиры не приняли купюры,хотя они не были ветхими. Я предложил прогнать купюры по их машинке. На что они отказались,сославшись на отсутствие такой машинки. Не стал спорить. Вышел снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Я не конфликтный человек,ушёл восвояси. Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29
Права. Никуда не жаловаться, а самому купить валюты в ИБ и разместиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:47
Re: ТАСКОМБАНК
Дали кешбек по Вике.
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:57
clientage
я так же заинтересован, два пластика на август, абонку содрали еще в апреле
Одна бджола мало меду наносить...
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