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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2709271027112712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22

  Banki написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

Вполне возможно!

на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку

ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Рассудите как реагировать. Ситуация следующая: пришёл с наличным дол.с целью пополнить валютную карту. Кассиры не приняли купюры,хотя они не были ветхими. Я предложил прогнать купюры по их машинке. На что они отказались,сославшись на отсутствие такой машинки. Не стал спорить. Вышел снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Я не конфликтный человек,ушёл восвояси. Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29

  VanKiss написав:Добрый день. Рассудите как реагировать. Ситуация следующая: пришёл с наличным дол.с целью пополнить валютную карту. Кассиры не приняли купюры,хотя они не были ветхими. Я предложил прогнать купюры по их машинке. На что они отказались,сославшись на отсутствие такой машинки. Не стал спорить. Вышел снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Я не конфликтный человек,ушёл восвояси. Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?

Права. Никуда не жаловаться, а самому купить валюты в ИБ и разместиться :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:47

Re: ТАСКОМБАНК

Дали кешбек по Вике.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:57

clientage
я так же заинтересован, два пластика на август, абонку содрали еще в апреле 8)
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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