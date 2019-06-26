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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:22
Banki написав: clientage написав: Искатель написав:
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
Вполне возможно!
на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку
ну подождемс 12 августа, шо Искатель
нам расскажет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:27
Добрый день. Рассудите как реагировать. Ситуация следующая: пришёл с наличным дол.с целью пополнить валютную карту. Кассиры не приняли купюры,хотя они не были ветхими. Я предложил прогнать купюры по их машинке. На что они отказались,сославшись на отсутствие такой машинки. Не стал спорить. Вышел снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Я не конфликтный человек,ушёл восвояси. Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?
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VanKiss
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:29
VanKiss написав:
Добрый день. Рассудите как реагировать. Ситуация следующая: пришёл с наличным дол.с целью пополнить валютную карту. Кассиры не приняли купюры,хотя они не были ветхими. Я предложил прогнать купюры по их машинке. На что они отказались,сославшись на отсутствие такой машинки. Не стал спорить. Вышел снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Я не конфликтный человек,ушёл восвояси. Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?
Права. Никуда не жаловаться, а самому купить валюты в ИБ и разместиться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:47
Дали кешбек по Вике.
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Ferlakur
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:57
clientage
я так же заинтересован, два пластика на август, абонку содрали еще в апреле
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:26
VanKiss написав:
снял эквивалент суммы в грн.и пришёл обратно в отделение. И сказал положить эту сумму по курсу продажи банка. Кассир отказалась, сказав, что у неё нет валюты в кассе. Но мне не нужен был нал,а это безналичная операция. Нет и все!
Но все же подскажите права ли кассир и если нет,то куда пожаловаться?
Конечно, кассир права. Она не может продать вам то, чего нет в наличии.
Каждая операция в кассе документально фиксируется и любая проверка сразу определит такую операцию, как недостоверную.
Зачем кассиру такие проблемы?
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:28
Не забываем вывести кешбек
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Faceless
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:30
Faceless написав:
Не забываем вывести кешбек
Так вроде в понедельник можно?
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Ferlakur
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:37
Ferlakur написав: Faceless написав:
Не забываем вывести кешбек
Так вроде в понедельник можно?
Зачем затягивать и рисковать? Начисленные сегодня вечером не сгорят
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Faceless
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:47
Faceless написав:
Начисленные сегодня вечером не сгорят
А я так понял, что именно они и сгорят вечером в понедельник. У меня как раз сегодня должно начислиться меньше гривны - отдельно вывести не смогу
А основную сумму вывел конечно при гашении задолженности в понедельник.
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Vorlon
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