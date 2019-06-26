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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:49
Искатель написав:
Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?
365 грн это не за карту, а за пользование счетами.
Можно карту не оформлять, а абонка всё равно спишется)
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mihasik
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:22
Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
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t-step
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:24
t-step написав:Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Скоріш за все буде як просто переказ, то ж без кешбеку
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Faceless
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:25
t-step написав:
Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
с ваших слов выглядит, как не торговая операция, а безнал перевод
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Bosstone
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:32
Bosstone написав: t-step написав:
Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
с ваших слов выглядит, как не торговая операция, а безнал перевод
Ну фіг його знає,як протрактують...по факту ж-"оплата за товар згідно рахунку-фактури"...просто чи вдасться закешбечити і зайти в грейс?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:34
Bosstone написав: t-step написав:
Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
с ваших слов выглядит, как не торговая операция, а безнал перевод
Ні,чому ж...звичайна оплата "за товар згідно рахунку"
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t-step
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