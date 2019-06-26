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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:11
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
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MASolomko
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