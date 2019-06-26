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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:11
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
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MASolomko
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:09
Господа, добрый вечер
Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00?
На г/л сказали, что уже нельзя
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Алексей77
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:12
MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Бодаться бесполезно, оплатите с приватовской КДВ.
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wig
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:14
Алексей77 написав:Господа, добрый вечер
Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00?
На г/л сказали, что уже нельзя
Можно, и гл можно не трогать) вот только что оформлено
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Alex_ki
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:28
MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
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Ferlakur
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