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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:11

Re: ТАСКОМБАНК

Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:09

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, добрый вечер
Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00?
На г/л сказали, что уже нельзя
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:12

  MASolomko написав:Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.

Бодаться бесполезно, оплатите с приватовской КДВ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:14

Re: ТАСКОМБАНК

Алексей77 написав:Господа, добрый вечер
Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00?
На г/л сказали, что уже нельзя
Можно, и гл можно не трогать) вот только что оформленоЗображення
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 20:28

  MASolomko написав:Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.

Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Ferlakur
 
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