ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:11
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
MASolomko
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:09
Господа, добрый вечер
Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00? На г/л сказали, что уже нельзя
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Алексей77
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:12
MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Бодаться бесполезно, оплатите с приватовской КДВ.
wig
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:14
Алексей77 написав:Господа, добрый вечер Можно вывести кэшбэк сегодня в 22-00? На г/л сказали, что уже нельзя
Можно, и гл можно не трогать) вот только что оформлено
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Alex_ki
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:28
MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Ferlakur
Повідомлень: 3075
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:14
Ferlakur написав: MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Комуналь идёт через Портмоне
Faceless
Модератор
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:34
Faceless написав: Ferlakur написав: MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Комуналь идёт через Портмоне
То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...
Ferlakur
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:00
Faceless написав: Ferlakur написав: MASolomko написав:
Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.
Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Комуналь идёт через Портмоне
Ви серйозно? Нафіга це їм? Прихват підтягує таких постачальників, які Портмоне навіть і не снилися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 27 чер, 2019 22:56
А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили
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посетитель
Повідомлень: 36
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:01
посетитель написав:
А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили
.
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
З цим звіряєтесь і на цей документ посилаєтесь. Вас цікавить 7-ма сторінка, пункти 1 та 2. Якщо коротко, то: АЗС та супермаркети 2% "чистими" за кредитні кошти (на момент списання), усе решта - 1% за будь-які кошти. У ТАС2Ю нарахованих показує більше, бо податки списуються у момент виплати. У СМС за операціями показує менше, ніж нараховується у ТАС2Ю, бо у СМС пишуть уже "чистими" - так воно вже зайде на картку при виплаті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 3335
З нами з: 18.08.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 428 раз.
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