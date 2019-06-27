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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:01

  посетитель написав:А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили :).

Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
З цим звіряєтесь і на цей документ посилаєтесь. Вас цікавить 7-ма сторінка, пункти 1 та 2. Якщо коротко, то: АЗС та супермаркети 2% "чистими" за кредитні кошти (на момент списання), усе решта - 1% за будь-які кошти. У ТАС2Ю нарахованих показує більше, бо податки списуються у момент виплати. У СМС за операціями показує менше, ніж нараховується у ТАС2Ю, бо у СМС пишуть уже "чистими" - так воно вже зайде на картку при виплаті.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 00:43

  klug написав:
  посетитель написав:А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили :).

Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
З цим звіряєтесь і на цей документ посилаєтесь. Вас цікавить 7-ма сторінка, пункти 1 та 2. Якщо коротко, то: АЗС та супермаркети 2% "чистими" за кредитні кошти (на момент списання), усе решта - 1% за будь-які кошти. У ТАС2Ю нарахованих показує більше, бо податки списуються у момент виплати. У СМС за операціями показує менше, ніж нараховується у ТАС2Ю, бо у СМС пишуть уже "чистими" - так воно вже зайде на картку при виплаті.

Спасибо большое :).
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:16

Сделал себе только что выплату кэшбека - зашло на Б5 почти сразу. Всё по плану :)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:29

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  Faceless написав:
Ferlakur написав:[quote="4695412:MASolomko"]Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.

Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Комуналь идёт через Портмоне

То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...[/quote]Я б не став

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:32

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  Faceless написав:
Ferlakur написав:[quote="4695412:MASolomko"]Пытался оплатить за оформление заграна через next.pb с карты WC — платёж Приват забраковывал без списания денег с карты.

Странно, почему коммуналку пускает, а это нет?
Комуналь идёт через Портмоне

Ви серйозно? Нафіга це їм? Прихват підтягує таких постачальників, які Портмоне навіть і не снилися.[/quote]Мова ж ніби про ТАС, а не Приват.

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:45

  Faceless написав:Мова ж ніби про ТАС, а не Приват.

Мова про оплату Вікою через сервіс Привата.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:50

  Vorlon написав:Сделал себе только что выплату кэшбека - зашло на Б5 почти сразу. Всё по плану :)

Вы ж ранее писали,что начислится меньше гривны и они сгорят, а остальное уже вывели...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 09:12

  velvet написав:Вы ж ранее писали,что начислится меньше гривны и они сгорят, а остальное уже вывели...

Имелось в виду, что если бы я вчера вывел, то сегодня бы имел почти гривну и вывести не смог бы. Основное вывел 24 июня, но на вчера 20 гривен ещё накапало... Вот ими и рисковал :roll:
Vorlon
 
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