посетитель написав:А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили .
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» З цим звіряєтесь і на цей документ посилаєтесь. Вас цікавить 7-ма сторінка, пункти 1 та 2. Якщо коротко, то: АЗС та супермаркети 2% "чистими" за кредитні кошти (на момент списання), усе решта - 1% за будь-які кошти. У ТАС2Ю нарахованих показує більше, бо податки списуються у момент виплати. У СМС за операціями показує менше, ніж нараховується у ТАС2Ю, бо у СМС пишуть уже "чистими" - так воно вже зайде на картку при виплаті.
посетитель написав:А какой кэшбек по Б5 подскажите плиз? А то на ГЛ говорят одно, а у меня шото не клеятся суммы с тем что они говорят.И так из за не правильного их разъяснения уже попал на тех овер.Тут корректней объяснили .
Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» З цим звіряєтесь і на цей документ посилаєтесь. Вас цікавить 7-ма сторінка, пункти 1 та 2. Якщо коротко, то: АЗС та супермаркети 2% "чистими" за кредитні кошти (на момент списання), усе решта - 1% за будь-які кошти. У ТАС2Ю нарахованих показує більше, бо податки списуються у момент виплати. У СМС за операціями показує менше, ніж нараховується у ТАС2Ю, бо у СМС пишуть уже "чистими" - так воно вже зайде на картку при виплаті.