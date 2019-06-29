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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2713271427152716 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Суб 29 чер, 2019 07:19 Искатель написав: clientage написав: Banki написав: на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку

ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет ну подождемс 12 августа, шонам расскажет



Так я уже ж уточнил в ГЛ и дописал в том же сообщении

Вы поспешили ответить еще на исходное.

Вот как это выглядит сейчас:

ТАСКОМБАНК

Кстати, а почему именно 12 августа? Так я уже ж уточнил в ГЛ и дописал в том же сообщенииВы поспешили ответить еще на исходное.Вот как это выглядит сейчас:Кстати, а почему именно 12 августа?

То все теория

А вот реальность у вас наступит 6..14 числа, раньше просто саппорт не подготовится к перевыпуску. Ну и +5..7дн на сам перевыпуск: ой карта потерялась; а нам сказали, шо уже не первыпускают; а разве можно первыпустить

Ждемс вашего отчета по факту перевыпуска То все теорияА вот реальность у вас наступит 6..14 числа, раньше просто саппорт не подготовится к перевыпуску. Ну и +5..7дн на сам перевыпуск: ой карта потерялась; а нам сказали, шо уже не первыпускают; а разве можно первыпуститьЖдемс вашего отчета по факту перевыпуска ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28599 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2291 раз. Подякували: 3306 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 13:00 clientage написав: stas_rst написав: - за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО



аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного). - за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВОаналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).

Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было

Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса

ОМП - обязательный мин. платеж

Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.



По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.

Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика



И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.

Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не былоТекущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейсаОМП - обязательный мин. платежТася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщикаИ у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам

Так у ТАСи такие слезы, а не кредлимит, по вике (у большинства 1,5К всего), что за месяц он столько раз погашается, что даже и следить не надо за теми погашениями... Так у ТАСи такие слезы, а не кредлимит, по вике (у большинства 1,5К всего), что за месяц он столько раз погашается, что даже и следить не надо за теми погашениями... ol_zy

Повідомлень: 5210 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 547 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 чер, 2019 14:15 Re: ТАСКОМБАНК Подскажите mcc по ГЛ можно узнать или ещё каким способом? anis Повідомлень: 1875 З нами з: 22.11.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2713271427152716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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