Banki написав:на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку
ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет
Так я уже ж уточнил в ГЛ и дописал в том же сообщении Вы поспешили ответить еще на исходное. Вот как это выглядит сейчас: ТАСКОМБАНК Кстати, а почему именно 12 августа?
То все теория А вот реальность у вас наступит 6..14 числа, раньше просто саппорт не подготовится к перевыпуску. Ну и +5..7дн на сам перевыпуск: ой карта потерялась; а нам сказали, шо уже не первыпускают; а разве можно первыпустить Ждемс вашего отчета по факту перевыпуска
stas_rst написав:- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО
аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).
Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса ОМП - обязательный мин. платеж Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.
По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе. Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика
И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00. Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам
Так у ТАСи такие слезы, а не кредлимит, по вике (у большинства 1,5К всего), что за месяц он столько раз погашается, что даже и следить не надо за теми погашениями...