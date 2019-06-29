Banki написав:на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку
ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет
Так я уже ж уточнил в ГЛ и дописал в том же сообщении Вы поспешили ответить еще на исходное. Вот как это выглядит сейчас: ТАСКОМБАНК Кстати, а почему именно 12 августа?
То все теория А вот реальность у вас наступит 6..14 числа, раньше просто саппорт не подготовится к перевыпуску. Ну и +5..7дн на сам перевыпуск: ой карта потерялась; а нам сказали, шо уже не первыпускают; а разве можно первыпустить Ждемс вашего отчета по факту перевыпуска
stas_rst написав:- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО
аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).
Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса ОМП - обязательный мин. платеж Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.
По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе. Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика
И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00. Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам
Так у ТАСи такие слезы, а не кредлимит, по вике (у большинства 1,5К всего), что за месяц он столько раз погашается, что даже и следить не надо за теми погашениями...
t-step написав:Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку! Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?
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Скоріш за все буде як просто переказ, то ж без кешбеку
нет - если компании нет в перечне, то вообще не даст оплатить. У меня не пропустил приват, а через приват24 рисует комиссию, если карта там подвязана. Если компания есть в перечне некста (проверенно для коммунальных), то и за свои и за кредитные будет 2%, т.к. платеж через интернет.
Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...
Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет. пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)
Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...
Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет. пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)
Ну вот MASolomko выше писал, пробовал оплатить за загранпаспорт (эта услуга точно есть в базе nexta), Приват отклонил платеж...
Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...
Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет. пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)
Ну вот MASolomko выше писал, пробовал оплатить за загранпаспорт (эта услуга точно есть в базе nexta), Приват отклонил платеж...
может лимит инет не выставлен. А может таки некст все, что не коммуналка, блокирует, а может не все - надо искать.