RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2713271427152716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:19

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Banki написав:на горячке уточнил, говорят новым клиентам болт, старым клиентам перевыпускают через кУлцентр по сроку

ну подождемс 12 августа, шо Искатель нам расскажет :)


Так я уже ж уточнил в ГЛ и дописал в том же сообщении :)
Вы поспешили ответить еще на исходное.
Вот как это выглядит сейчас:
ТАСКОМБАНК
Кстати, а почему именно 12 августа?

То все теория
А вот реальность у вас наступит 6..14 числа, раньше просто саппорт не подготовится к перевыпуску. Ну и +5..7дн на сам перевыпуск: ой карта потерялась; а нам сказали, шо уже не первыпускают; а разве можно первыпустить :P
Ждемс вашего отчета по факту перевыпуска
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28611
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2294 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:00

  clientage написав:
  stas_rst написав:- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО

аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).

Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было
Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса
ОМП - обязательный мин. платеж
Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.

По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.
Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика :)

И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.
Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам :)

Так у ТАСи такие слезы, а не кредлимит, по вике (у большинства 1,5К всего), что за месяц он столько раз погашается, что даже и следить не надо за теми погашениями...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:15

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите mcc по ГЛ можно узнать или ещё каким способом?
anis
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 22.11.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 17:02

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:Подскажите mcc по ГЛ можно узнать
Можно. Идентификацию пройти и сообщат mcc.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:02

  Faceless написав:
t-step написав:Підкажіть,як правильно заюзати WC для кешбеку!
Потрібно оплати онлайн бездоглвірний платіж на довільні реквізити на 10500,ліміт 10000... просто решта 500 закинути на гривневий 2620 і з 10000 буде 2%,а з 500 1% кишмишу,все вірно?...буду плати на next.privat24.ua...чи взагалі дурна ідея,бо піде як квазікеш і тоді дуля?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Скоріш за все буде як просто переказ, то ж без кешбеку

нет - если компании нет в перечне, то вообще не даст оплатить. У меня не пропустил приват, а через приват24 рисует комиссию, если карта там подвязана.
Если компания есть в перечне некста (проверенно для коммунальных), то и за свои и за кредитные будет 2%, т.к. платеж через интернет.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:13

  Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...

Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет.
пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:59

  ol_zy написав:
  Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...

Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет.
пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)

Ну вот MASolomko выше писал, пробовал оплатить за загранпаспорт (эта услуга точно есть в базе nexta), Приват отклонил платеж...
Ferlakur
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.10.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:49

  Ferlakur написав:
  ol_zy написав:
  Ferlakur написав:То шо, платежи в бюджет через next.payments даже пробовать не стоит?...

Если счет есть в списке нехта, то можно попробовать, если вводите реквизиты вручную, то мне не дало. Похоже за другие приват хочит комис брать (что-то около 2,7% рисовало), а через некст всего 1грн и поэтому отклоняет.
пробовал и без авторизации в нексте и с авторизацией с привязанной викой, при авторизации платеж даже в корзину п24 попадает и оттуда уже рисует с комиссией (это я тоже коммуналку пробовал, но по реквизитам, т.к. компании нет в перечне некста)

Ну вот MASolomko выше писал, пробовал оплатить за загранпаспорт (эта услуга точно есть в базе nexta), Приват отклонил платеж...

может лимит инет не выставлен. А может таки некст все, что не коммуналка, блокирует, а может не все - надо искать.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 20.01.15
Подякував: 350 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:14

Re: ТАСКОМБАНК

  ol_zy написав:может лимит инет не выставлен.
Лимит выставлен. Через пару дней коммуналку оплачивал (суммы и по более проходили) и всё чётко.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 08.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:19

  MASolomko написав:Лимит выставлен. Через пару дней коммуналку оплачивал (суммы и по более проходили) и всё чётко.

Не только коммуналка проходит, но паспорт - нет. Это тема Привата, а не ТАС.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4271
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2713271427152716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2, vika_barabash і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (488)
30.06.2019 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.