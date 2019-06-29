clientage написав:

stas_rst написав: - за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО



аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного). - за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВОаналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).

Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не былоТекущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейсаОМП - обязательный мин. платежТася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщикаИ у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам