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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:19
MASolomko написав:
Лимит выставлен. Через пару дней коммуналку оплачивал (суммы и по более проходили) и всё чётко.
Не только коммуналка проходит, но паспорт - нет. Это тема Привата, а не ТАС.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:23
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:11
maxstar написав:
Weekend ещё выдают?
Новым клиентам вроде бы нет, старым - перевыпускают
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:37
maxstar написав:
Weekend ещё выдают?
Попробуйте - расскажите!
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