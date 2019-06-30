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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 13:19

  MASolomko написав:Лимит выставлен. Через пару дней коммуналку оплачивал (суммы и по более проходили) и всё чётко.

Не только коммуналка проходит, но паспорт - нет. Это тема Привата, а не ТАС.
wig
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Повідомлень: 4271
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Подякував: 57 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 07:23

Re: ТАСКОМБАНК

Weekend ещё выдают?
maxstar
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З нами з: 11.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:11

  maxstar написав:Weekend ещё выдают?

Новым клиентам вроде бы нет, старым - перевыпускают
Flamingo
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Повідомлень: 2285
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:37

  maxstar написав:Weekend ещё выдают?

Попробуйте - расскажите! ;)
Vorlon
 
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