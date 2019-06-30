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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:19
MASolomko написав:
Лимит выставлен. Через пару дней коммуналку оплачивал (суммы и по более проходили) и всё чётко.
Не только коммуналка проходит, но паспорт - нет. Это тема Привата, а не ТАС.
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wig
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Додано: Пон 01 лип, 2019 07:23
Weekend ещё выдают?
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maxstar
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:11
maxstar написав:
Weekend ещё выдают?
Новым клиентам вроде бы нет, старым - перевыпускают
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Flamingo
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Додано: Пон 01 лип, 2019 08:37
maxstar написав:
Weekend ещё выдают?
Попробуйте - расскажите!
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Vorlon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:04
Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо
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Gln_Vlrn
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:07
Gln_Vlrn написав:
Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо
До 24 числа не смотреть сюда.
24 заплатить обязательный платеж либо всю сумму. В начале месяца Тася глючит с этой цифрой
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curiousobro
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:30
curiousobro, спасибо.
Я, обычно, так и делаю. В первый день месяца смотрю долг по кредитке и его запоминаю для оплаты. Просто стало интересно, вдруг чего-то не знаю.
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Gln_Vlrn
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:31
Подскажите, пожалуйста, всем проценты нормально начислили?
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an0nym
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:40
Gln_Vlrn
Именно так все и делали несколько лет назад. Сейчас особого смысла не имеет - ну разве что у вас много свободного времени и вам нечем заняться
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Vorlon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:47
Vorlon, но ведь сумма не сходится. Почему?
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Gln_Vlrn
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