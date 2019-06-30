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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2715271627172718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:48

  Gln_Vlrn написав:curiousobro, спасибо.
Я, обычно, так и делаю. В первый день месяца смотрю долг по кредитке и его запоминаю для оплаты. Просто стало интересно, вдруг чего-то не знаю.

Вы ж только Имейте в виду что траты 27-30 июня, хотя и горят сейчас как долг, но реально по счету проведутся в июле и гасить их надо будет до 26 августа
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:12

даша вышла на работу

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утром еще небыло, уже пришили.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:13

  Gln_Vlrn написав:Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо

обязательный платеж = 192грн входит в Сумма к погашению = 3842, не надо эти цифры суммировать. А где вы Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн увидели?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:13

  IMPRINTER написав:Зображення

утром еще небыло, уже пришили.

Это шо, откуда, куда?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:14

  Gln_Vlrn написав:Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо

В 3842гр уже сидит обязательный платеж 192 гр. Разница между 4050 и 3842 - последние покупки не прошли июнем и перейдут на июль.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

Чужой п2п, как я понимаю
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:15

  Ferlakur написав:
  IMPRINTER написав:Зображення

утром еще небыло, уже пришили.

Это шо, откуда, куда?


п2п с карты нетаза
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 2715271627172718
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