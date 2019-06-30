Gln_Vlrn написав:Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате. Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить? Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо
обязательный платеж = 192грн входит в Сумма к погашению = 3842, не надо эти цифры суммировать. А где вы Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн увидели?
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Gln_Vlrn написав:Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате. Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить? Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо
В 3842гр уже сидит обязательный платеж 192 гр. Разница между 4050 и 3842 - последние покупки не прошли июнем и перейдут на июль.