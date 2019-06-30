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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2717271827192720>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:23

  THB написав:
  Gln_Vlrn написав:Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо

В 3842гр уже сидит обязательный платеж 192 гр. Разница между 4050 и 3842 - последние покупки не прошли июнем и перейдут на июль.


Спасибо. За объяснения.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn в Пон 01 лип, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:26

  Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт


с?
прям матьтереза какая-то :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:27

Re: ТАСКОМБАНК

Ну, хоть депозиты можно бесплатно пополнять с платежных карт других банков :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:41

  Gln_Vlrn написав:
  vollena71 написав: А где вы Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн увидели?


На вкладке с картами, там написано сколько осталось кред.лимита и сумма потраченных денег

но там же не написано который надо погасить до 25.07. Для погасить другая строка.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:43

  Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт

Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:49

  Stringer написав:
  Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт

Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?


ну да как заявляли с 1 июля ...

комисс при п2п с карты нетаза и неважно какая карта получатель при этом (таз или не таз) ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  Faceless написав:На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт

Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?


ну да как заявляли с 1 июля ...

комисс при п2п с карты нетаза и неважно какая карта получатель при этом (таз или не таз) ...

Тоесть цепочка увеличилась в три раза...
от самки собак, ну вот зачем людям создавать сложности?!
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

Даша казала, що п2п на ТАЗівську картку також повинне бути безкоштовним.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:57

  Stringer написав:Тоесть цепочка увеличилась в три раза...
от самки собак, ну вот зачем людям создавать сложности?!

Проще моно тогда. Была надежда, что на карты ТАС тоже будет халва.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:00

  Кочевник написав:Даша казала, що п2п на ТАЗівську картку також повинне бути безкоштовним.

Не верьте словам. Верьте делам.

Напишите ей, кто мает доступ в бетагруппу.
Может поправят.
curiousobro
 
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