|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:23
THB написав: Gln_Vlrn написав:
Форумчане, у меня не сходится задолженность по кредитке (Б5) и сумма к оплате.
Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн. Сумма к погашению = 3842, обязательный платеж = 192грн
т.е. 4050 не равен 3842+192. Сколько реально надо платить?
Если эта тема уже обсуждалась, ткните ссылкой. Спасибо
В 3842гр уже сидит обязательный платеж 192 гр. Разница между 4050 и 3842 - последние покупки не прошли июнем и перейдут на июль.
Спасибо. За объяснения.
Востаннє редагувалось Gln_Vlrn
в Пон 01 лип, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Gln_Vlrn
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:26
Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт
с?
прям матьтереза какая-то
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:41
Gln_Vlrn написав: vollena71 написав:
А где вы Сегодня на 1.07.19 мой долг, который надо погасить до 25.07, равен 4050 грн увидели?
На вкладке с картами, там написано сколько осталось кред.лимита и сумма потраченных денег
но там же не написано который надо погасить до 25.07
. Для погасить другая строка.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2025
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:43
Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт
Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9540
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:49
Stringer написав: Faceless написав:
v57 написав:на?
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт
Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?
ну да как заявляли с 1 июля ...
комисс при п2п с карты нетаза и неважно какая карта получатель при этом (таз или не таз) ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36082
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5733 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:53
IMPRINTER написав: Stringer написав: Faceless написав:
На любую
Теперь халявный р2р только с тасовских карт
Не понял, на карту таса тоже сделали комиссию?
ну да как заявляли с 1 июля ...
комисс при п2п с карты нетаза и неважно какая карта получатель при этом (таз или не таз) ...
Тоесть цепочка увеличилась в три раза...
от самки собак, ну вот зачем людям создавать сложности?!
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9540
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1349 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:54
Даша казала, що п2п на ТАЗівську картку також повинне бути безкоштовним.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:57
Stringer написав:
Тоесть цепочка увеличилась в три раза...
от самки собак, ну вот зачем людям создавать сложности?!
Проще моно тогда. Была надежда, что на
карты ТАС тоже будет халва.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2132
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:00
Кочевник написав:
Даша казала, що п2п на ТАЗівську картку також повинне бути безкоштовним.
Не верьте словам. Верьте делам.
Напишите ей, кто мает доступ в бетагруппу.
Может поправят.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2132
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|