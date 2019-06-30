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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2717271827192720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11

  Кочевник написав:Даша казала, що п2п на ТАЗівську картку також повинне бути безкоштовним.


даша так не говорила, даша сказала так:

если на кредитку через кнопку Гашение кредита - бесплатно
если через кнопку Перевод - платно
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

Вот что она говорилаЗображення
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Alex_ki
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