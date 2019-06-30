даша так не говорила, даша сказала так:
если на кредитку через кнопку Гашение кредита - бесплатно
если через кнопку Перевод - платно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11
даша так не говорила, даша сказала так:
если на кредитку через кнопку Гашение кредита - бесплатно
если через кнопку Перевод - платно
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Додано: Пон 01 лип, 2019 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
Вот что она говорила
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