даша так не говорила, даша сказала так:
если на кредитку через кнопку Гашение кредита - бесплатно
если через кнопку Перевод - платно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:11
даша так не говорила, даша сказала так:
если на кредитку через кнопку Гашение кредита - бесплатно
если через кнопку Перевод - платно
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
Вот что она говорила
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:50
На Платівку дві комісії?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:51
Alex_ki
ну да, то что я и написал ...
если речь о кнопке п2п -
с чужака на ТАЗ комисс есть
с таза на чужака - комисс нет
через кнопки Гашение кредита/пополнение депозита с чужака на таз - комисс нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:53
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:36
Bosstone
Официально он неизвестен)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 01 лип, 2019 18:13
В приложении более 75 тыс. в день поставить не даёт. И реально не даёт сделать переводов на более чем 75К.
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