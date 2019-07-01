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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:29
Vorlon написав:посетитель
Правильно поняли - в каждый первый рабочий день нового квартала в 18 часов.
Ясно.Спасибо.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34
поточне по В5 - якщо гасити карткою, а не виводом з Ощадного, то яку саме картку прив"язувати в ТАС2ю ??? Ніби ж писали вище, що погашення - без комісії на вхід ТАС. Чи краще закидати на В5 у розмірі повного КЛ напряму з тумби чи у касі ?
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stas_rst
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:52
stas_rst написав: посетитель написав:
Но на овер попал уже, теперь и кэшбек списали )))
Як так можна умудритись у першому грейсі ?
Поділіться досвідом, бо вчора перевипустив В5 з лімітом (по старій не дають, потрібен перевипуск). Тепер от страшно після Ваших "успіхів" ...
Як...як...стандартно )).Відкрив карточку.Перевів гроши п2п.Відразу частину потратив, а частину на ощадний рахунок закинув.Ось і маємо)).Ну не звик я на моно що таке може бути.Ну і на ГЛ теж коли питав чи буде овер запевняли що ні.А я так як був впевнений що такі буде раз п'ять перепитував.Ні і все, не хвилюйтеся.По факту є.
Тут більше узнаю ніж від співробітників банку.Операціоністка яка мені відкривала карточку взагалі тарифів не знає.Каже комісії нема, а комісія є.Коли я їй на це вказав ткнув пальцем в тарифи відповіла- а, ну значить є.)))В чому переваги іменної карточки від не іменної відповіла - там ваше прізвіще написано буде.))) Що воно дає сказати не змогла.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:57
посетитель написав: stas_rst написав: посетитель написав:
Но на овер попал уже, теперь и кэшбек списали )))
Як так можна умудритись у першому грейсі ?
Поділіться досвідом, бо вчора перевипустив В5 з лімітом (по старій не дають, потрібен перевипуск). Тепер от страшно після Ваших "успіхів" ...
Як...як...стандартно )).Відкрив карточку.Перевів гроши п2п.Відразу частину потратив, а частину на ощадний рахунок закинув.Ось і маємо)).Ну не звик я на моно що таке може бути.Ну і на ГЛ теж коли питав чи буде овер запевняли що ні.А я так як був впевнений що такі буде раз п'ять перепитував.Ні і все, не хвилюйтеся.По факту є.
Тут більше узнаю ніж від співробітників банку.Операціоністка яка мені відкривала карточку взагалі тарифів не знає.Каже комісії нема, а комісія є.Коли я їй на це вказав ткнув пальцем в тарифи відповіла- а, ну значить є.)))В чому переваги іменної карточки від не іменної відповіла - там ваше прізвіще написано буде.))) Що воно дає сказати не змогла.
Тут по челобитній овер не скасовують?
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