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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2718271927202721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:29

  Vorlon написав:посетитель
Правильно поняли - в каждый первый рабочий день нового квартала в 18 часов.

Ясно.Спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34

Re: ТАСКОМБАНК

поточне по В5 - якщо гасити карткою, а не виводом з Ощадного, то яку саме картку прив"язувати в ТАС2ю ??? Ніби ж писали вище, що погашення - без комісії на вхід ТАС. Чи краще закидати на В5 у розмірі повного КЛ напряму з тумби чи у касі ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:52

  stas_rst написав:
  посетитель написав:Но на овер попал уже, теперь и кэшбек списали )))

Як так можна умудритись у першому грейсі ? :) Поділіться досвідом, бо вчора перевипустив В5 з лімітом (по старій не дають, потрібен перевипуск). Тепер от страшно після Ваших "успіхів" ...
Як...як...стандартно )).Відкрив карточку.Перевів гроши п2п.Відразу частину потратив, а частину на ощадний рахунок закинув.Ось і маємо)).Ну не звик я на моно що таке може бути.Ну і на ГЛ теж коли питав чи буде овер запевняли що ні.А я так як був впевнений що такі буде раз п'ять перепитував.Ні і все, не хвилюйтеся.По факту є.

Тут більше узнаю ніж від співробітників банку.Операціоністка яка мені відкривала карточку взагалі тарифів не знає.Каже комісії нема, а комісія є.Коли я їй на це вказав ткнув пальцем в тарифи відповіла- а, ну значить є.)))В чому переваги іменної карточки від не іменної відповіла - там ваше прізвіще написано буде.))) Що воно дає сказати не змогла.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:57

  посетитель написав:
  stas_rst написав:
  посетитель написав:Но на овер попал уже, теперь и кэшбек списали )))

Як так можна умудритись у першому грейсі ? :) Поділіться досвідом, бо вчора перевипустив В5 з лімітом (по старій не дають, потрібен перевипуск). Тепер от страшно після Ваших "успіхів" ...
Як...як...стандартно )).Відкрив карточку.Перевів гроши п2п.Відразу частину потратив, а частину на ощадний рахунок закинув.Ось і маємо)).Ну не звик я на моно що таке може бути.Ну і на ГЛ теж коли питав чи буде овер запевняли що ні.А я так як був впевнений що такі буде раз п'ять перепитував.Ні і все, не хвилюйтеся.По факту є.

Тут більше узнаю ніж від співробітників банку.Операціоністка яка мені відкривала карточку взагалі тарифів не знає.Каже комісії нема, а комісія є.Коли я їй на це вказав ткнув пальцем в тарифи відповіла- а, ну значить є.)))В чому переваги іменної карточки від не іменної відповіла - там ваше прізвіще написано буде.))) Що воно дає сказати не змогла.

Тут по челобитній овер не скасовують?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:56

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:поточне по В5 - якщо гасити карткою, а не виводом з Ощадного, то яку саме картку прив"язувати в ТАС2ю ???
Ту, с которой выход по р2р бесплатный - моня, сима, кдв-абанки и т.п. Не привязывать, где есть заград.тарифы на р2р - приват, пумб, аваль...
Flamingo
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