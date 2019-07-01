Ясно.Спасибо.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:29
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:34
Re: ТАСКОМБАНК
поточне по В5 - якщо гасити карткою, а не виводом з Ощадного, то яку саме картку прив"язувати в ТАС2ю ??? Ніби ж писали вище, що погашення - без комісії на вхід ТАС. Чи краще закидати на В5 у розмірі повного КЛ напряму з тумби чи у касі ?
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:52
Як...як...стандартно )).Відкрив карточку.Перевів гроши п2п.Відразу частину потратив, а частину на ощадний рахунок закинув.Ось і маємо)).Ну не звик я на моно що таке може бути.Ну і на ГЛ теж коли питав чи буде овер запевняли що ні.А я так як був впевнений що такі буде раз п'ять перепитував.Ні і все, не хвилюйтеся.По факту є.
Тут більше узнаю ніж від співробітників банку.Операціоністка яка мені відкривала карточку взагалі тарифів не знає.Каже комісії нема, а комісія є.Коли я їй на це вказав ткнув пальцем в тарифи відповіла- а, ну значить є.)))В чому переваги іменної карточки від не іменної відповіла - там ваше прізвіще написано буде.))) Що воно дає сказати не змогла.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:57
Тут по челобитній овер не скасовують?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 12:56
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:32
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую ! зважаючи на Ваш досвід, буду гаситись через Ощад. Але про картки уточнив, щоб мати запасний варіант про всяк випадок.
Поточно те, що прилітає в голову
- КБ автоматично падає на В5 чи потрібно виводити по процедурі ? (покроково у мене є інструкція для ТАС24, може щось змінилось)
- Як часто можна вивести КБ ? будь-коли при досягненні певної суми (аналог Моні) чи в кінці поточного місяця ?
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:08
Re: ТАСКОМБАНК
КБ падает на специальный кэшбечный счет - виден в т2ю в разделе "Кэшбек" (чтобы его найти надо тапнуть в т2ю на 3 горизонтальные полоски в левом верхнем углу экрана - обычно в этом разделе 2 вида кэшбека - по программе Макси и собственно по Б5. Выводить кэшбек по Б5 надо вручную. При наличии начисленных бонусов в этом разделе - кликнуть на кнопку "вывести" - и дальше по подсказкам. Деньги зачисляться сразу (если инициируете вывод в рабочее время) или после 9 утра следующего дня - если инициация вечером-ночью-рано утром.
Причем зачислять не обязательно на б5 (там они просто погасят задолженность), а можно и на пластинку или Виику - оттуда их можно либо снять налом либо перекинуть на депо - система при выводе бонусов спросит на какую карту выводить.
Выводить бонусы можно ежедневно. Естественно при их наличии и при том что сумма начисленных бонусов больше 1 грн. Кнопка "Вывести" появляется только если есть сумма достаточная для вывода.
Не выведенные бонусы сгорят - если будут висеть в начисленных по состоянию на 18 часов первого рабочего дня каждого квартала (это новшество - прошлые разы бонусы сгорали в последний рабочий день квартала).
Как-то так...
Зараз переглядають цей форум: IDAN, kostya77, maxprofit, Охотник на деньги, Vorlon, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|