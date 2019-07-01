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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2719272027212722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:58

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться та то он наверное имел ввиду сэпом, а карточки в качестве запасного варианта 8)

Так можна...до 5000.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:58

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться та то он наверное имел ввиду сэпом, а карточки в качестве запасного варианта 8)

Нет - судя по написанному - он таки имел в виду через тасовский вклад до востребования "Ощадний рахунок", пополнение коего через т2ю с карт других банков - не обложено оброком
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:08

Flamingo наверное всё зависит-таки от восприятия, как по мне. Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад. :wink: Тогда не будет разночтений, поэтому прошу простить мне мою дотошность :oops:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:23

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться та то он наверное имел ввиду сэпом, а карточки в качестве запасного варианта 8)

то він мав на увазі Ощадний як депозит 11% у ТАСі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:29

Re: ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:Тогда не будет разночтений, поэтому прошу простить мне мою дотошность

"Кассандра – нам не привыкать к недоверию" (с) :)

Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.

Ну, якщо мова про Ощад на гілці ТАСі, то тут тільки один варіант ... якщо на "трамваї", то їх безліч :) Висновок - пишемо по темі на тематичних гілках, тоді пророцтва почнуть матеріалізуватись :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 16:44

stas_rst вы пищите глупости, прикрывая свои пробелы в образовании и выше я написала почему. Но для вас повторю - если вы пишете слово Ощад, то на местном слэнге это означает - Ощадбанк! Да, вы написали слово Ощад на ветке Таси, но чтобы понять что это вклад, а не банк, то это слово надо было дополнить словом вклад и написать его с маленькой буквы, например сбер Таси или ощалный Таси. Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим :?
Кассандра
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  #<1 ... 2719272027212722
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