Так можна...до 5000.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:58
Так можна...до 5000.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:58
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:08
Flamingo наверное всё зависит-таки от восприятия, как по мне. Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад. Тогда не будет разночтений, поэтому прошу простить мне мою дотошность
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:23
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:29
Re: ТАСКОМБАНК
"Кассандра – нам не привыкать к недоверию" (с)
Ну, якщо мова про Ощад на гілці ТАСі, то тут тільки один варіант ... якщо на "трамваї", то їх безліч Висновок - пишемо по темі на тематичних гілках, тоді пророцтва почнуть матеріалізуватись
Додано: Вів 02 лип, 2019 16:44
stas_rst вы пищите глупости, прикрывая свои пробелы в образовании и выше я написала почему. Но для вас повторю - если вы пишете слово Ощад, то на местном слэнге это означает - Ощадбанк! Да, вы написали слово Ощад на ветке Таси, но чтобы понять что это вклад, а не банк, то это слово надо было дополнить словом вклад и написать его с маленькой буквы, например сбер Таси или ощалный Таси. Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:08
Re: ТАСКОМБАНК
це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні погляди
і навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітається не ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жарти доньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:20
Re: ТАСКОМБАНК
Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:30
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