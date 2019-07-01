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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2720272127222723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.

Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк". ;). Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком виде ;)
Ну а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА" :).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:41

  посетитель написав:
  stas_rst написав:
посетитель написав:А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало?
Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально
ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом
viewtopic.php?p=4698069#p4698069
Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.
Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі :) special for you, my darling Kassandra :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:49

  stas_rst написав:
  Кассандра написав:Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим

це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні погляди :)
і навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітається :) не ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жарти :) доньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою :)

Добре, будемо вважати цю сітуацію за неабияке непорозуміння в цьому бурхливому морі різноманіцтва поглядів, дякую за компліме :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:56

  stas_rst написав:ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом
viewtopic.php?p=4698069#p4698069
Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.
Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі :) special for you, my darling Kassandra :)[/quote]





Так и сделал.Спасибо :) .С ощадного сразу перекидывать на карточку можно?Не будет там опять какого нибудь технического овердрафта?И с карточки потом сразу можно рассчитываться?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:05

посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12

  Кассандра написав:посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса :wink:
да и так покращилы.Сижу сейчас чешу репу с мыслью нашо мне те квесты по заведению денег в тас.На выход комиссия, на вход теперь тоже.Оно мне надо? )))Ещё и ща овердрафтами следить и гадай вылезет он или нет
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  #<1 ... 2720272127222723
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