Кассандра написав:Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.
Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк". . Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком виде Ну а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА" .
посетитель написав:А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало?
Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально
ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.
ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом viewtopic.php?p=4698069#p4698069 Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне. Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra
Кассандра написав:Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим
це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні погляди і навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітається не ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жарти доньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою
Добре, будемо вважати цю сітуацію за неабияке непорозуміння в цьому бурхливому морі різноманіцтва поглядів, дякую за компліме
stas_rst написав:ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.
ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом viewtopic.php?p=4698069#p4698069 Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне. Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra [/quote]
Так и сделал.Спасибо .С ощадного сразу перекидывать на карточку можно?Не будет там опять какого нибудь технического овердрафта?И с карточки потом сразу можно рассчитываться?
Кассандра написав:посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса
да и так покращилы.Сижу сейчас чешу репу с мыслью нашо мне те квесты по заведению денег в тас.На выход комиссия, на вход теперь тоже.Оно мне надо? )))Ещё и ща овердрафтами следить и гадай вылезет он или нет