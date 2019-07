Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2720272127222723 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 173 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 173 Додано: Вів 02 лип, 2019 17:31 Re: ТАСКОМБАНК Кассандра написав: Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад. Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.

Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк". . Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком виде

Ну а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА" . Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк".. Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком видеНу а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА" Flamingo

Повідомлень: 2301 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 17:41 посетитель написав: stas_rst написав: посетитель написав: А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало? Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то. ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом

viewtopic.php?p=4698069#p4698069

Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.

Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісомЯкщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСіspecial for you, my darling Kassandra stas_rst

Повідомлень: 308 З нами з: 27.02.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 17:49 stas_rst написав: Кассандра написав: Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим

це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні погляди

і навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітається не ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жарти доньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні поглядиі навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітаєтьсяне ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жартидоньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою

Добре, будемо вважати цю сітуацію за неабияке непорозуміння в цьому бурхливому морі різноманіцтва поглядів, дякую за компліме Добре, будемо вважати цю сітуацію за неабияке непорозуміння в цьому бурхливому морі різноманіцтва поглядів, дякую за компліме Кассандра

Повідомлень: 839 З нами з: 04.12.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 17:56 stas_rst написав: ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то. ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом

viewtopic.php?p=4698069#p4698069

Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.

Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra [/quote]











Так и сделал.Спасибо .С ощадного сразу перекидывать на карточку можно?Не будет там опять какого нибудь технического овердрафта?И с карточки потом сразу можно рассчитываться? ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісомЯкщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСіspecial for you, my darling Kassandra[/quote]Так и сделал.Спасибо.С ощадного сразу перекидывать на карточку можно?Не будет там опять какого нибудь технического овердрафта?И с карточки потом сразу можно рассчитываться? посетитель Повідомлень: 43 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:05 посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса Кассандра

Повідомлень: 839 З нами з: 04.12.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 18:12 Кассандра написав: посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса да и так покращилы.Сижу сейчас чешу репу с мыслью нашо мне те квесты по заведению денег в тас.На выход комиссия, на вход теперь тоже.Оно мне надо? )))Ещё и ща овердрафтами следить и гадай вылезет он или нет да и так покращилы.Сижу сейчас чешу репу с мыслью нашо мне те квесты по заведению денег в тас.На выход комиссия, на вход теперь тоже.Оно мне надо? )))Ещё и ща овердрафтами следить и гадай вылезет он или нет посетитель Повідомлень: 43 З нами з: 22.12.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2720272127222723 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: lel ramaz і 1 гістьМодератори: ТупУм