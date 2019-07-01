Кассандра написав:Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.
Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк". . Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком виде Ну а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА" .
посетитель написав:А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало?
Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально
ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.
ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом viewtopic.php?p=4698069#p4698069 Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне. Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra
Кассандра написав:Вы сами внесли разночтение, вызвавшее начало дискуссии, а потом ещё и бравируете этим
це все було жартом ... про мою освіту у вас примарні погляди і навіть жіноча прискіпливість на гілці теж вітається не ображайтесь, бо дійсно усе - тільки жарти доньці Пріама не гоже так бурхливо реагувати, навіть якщо до її пророцтв усі ставляться з недовірою
Добре, будемо вважати цю сітуацію за неабияке непорозуміння в цьому бурхливому морі різноманіцтва поглядів, дякую за компліме
stas_rst написав:ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.
ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісом viewtopic.php?p=4698069#p4698069 Якщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне. Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСі special for you, my darling Kassandra [/quote]
Так и сделал.Спасибо .С ощадного сразу перекидывать на карточку можно?Не будет там опять какого нибудь технического овердрафта?И с карточки потом сразу можно рассчитываться?
Кассандра написав:посетитель можно - не будет. Если только Тася не захочет чё-нить покращиты по причине давления женской особи из Калавераса
да и так покращилы.Сижу сейчас чешу репу с мыслью нашо мне те квесты по заведению денег в тас.На выход комиссия, на вход теперь тоже.Оно мне надо? )))Ещё и ща овердрафтами следить и гадай вылезет он или нет
посетитель та не паникуйте вы так - всё будет нормально. Вы наверное ещё не клиент Аллы. Вот там дейсвительно надо, как сказал Титаренко из фильма " В бой идут одни старики" крутить головой на 360 градусов, чтобы тебя не сбили. Потому как Лёшик там не дремлет
Кассандра написав:посетитель та не паникуйте вы так - всё будет нормально. Вы наверное ещё не клиент Аллы. Вот там дейсвительно надо, как сказал Титаренко из фильма " В бой идут одни старики" крутить головой на 360 градусов, чтобы тебя не сбили. Потому как Лёшик там не дремлет
я как раз от туда и перебираться собрался )).Правда там заморожено было потому что ну их нафиг: меньше движений - меньше проблем.Держал как резервный банк.А сейчас нужно будет работать.Вот и зашёл в тас.
З одного боку мене тас любить - за рік підняв ліміт з 29000 до 100 000 З другого боку Тас не любить виконуваи те що прописано в його ж правилах.... При чому робить це так , щоб а - юридично не було до чого зацепитись б - клієнт навіть довівши свою правоту все одно нічого не отримає(а тому клієнти й не тратять на це свій дорогоцінний час) Ситуація наступна З 01-06 по 22-06 - я використав 59000 грн і розраховував на кешбек в розмірі 1800 грн... Перших 770 чистими я отримав і вивів через тас2у(за операції з 1 по 10) А от кешбек за операції з 10 по 20 в мене в особистому кабінеті так і не зявились+на сайті відсутня форма звязку з адміністрацією.... Все б нічого ,якби вони хоч сіль на рани не сипали повідомленням що 968 грн не використаного кешбеку списані як такі що не використані до кінця кварталу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Все б нічого ,якби вони хоч сіль на рани не сипали повідомленням що 968 грн не використаного кешбеку списані як такі що не використані до кінця кварталу.
Ну по ходу вам просто попались не компетентные сотрудники поддержки. Попадись компетентный он бы просто Вам пояснил что 777 это максимально возможная сумма кэшбека в месяц от Таси по Б5 "грязными" - все что свыше - просто не начисляется. Но надеюсь получи такой ответ - Вы бы тоже не возрадовались . Но объективная реальность такова - Вы не ознакомились с условиями получения кэшбека - а Тася дала Вам ровно столько сколько положено. Так что предъявляя претензии к банку Вы не правы в принципе . ЗЫ, Судя по тому что у Вас выведена сумма 770 грн. чистыми - полагаю что там сидят и покупки последних дней мая.