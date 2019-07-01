Додано: Вів 02 лип, 2019 17:31

Кассандра написав: Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад. Я лично воспринимаю Ощад как банк, а ощад как вклад независимо от банка и лучше с добавкой слова вклад.

Ничего личного, просто если по Вашей логике - то тогда во избежание кривотолков относительно банка правильнее писать "Ощадбанк".. Я же вообще предпочитаю для обозначения этого банка радикальный вариант - ощАД. Предлагаю закрепить на форуме его написание именно в таком видеНу а о вкладах до востребования - я предпочитаю писать "сбер". И хотя в Украине тоже пока есть банк с таким же названием - думаю "сбер" на этом форуме употребляется таки чаще в контексте вклада. Поэтоиу "україномовні" форумчане, к коим относится stas_rst, по аналогии употребляют "ощад" и тут ИМХО, чтобы понятьо чем речь, как в английском, когда некоторые слова звучать одинаково хотя пишутся по разному, надо ориентироваться чисто по контексту. Согласитесь что из двух фраз "гасить Б5 с Ощадбанка" и "гасить Б5 с Ощадвклада" именно второй способ выглядит и надежнее, и безопаснее, и от того логичнее. Особенно для новичка, не сведущего в таких тонкостях как "СЭП до 5000 без комиса из ощАДА"