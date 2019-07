Додано: Вів 02 лип, 2019 17:41

посетитель написав: stas_rst написав: посетитель написав: А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало? Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то. ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

ось тут розписано по банках, які на вихід безкоштовні і з комісомЯкщо будете поповнювати через п2п саме кредитний ліміт, то в додатку Т2ю з "безкоштовних" банків коміса нема. Прив"язуєте картку в додатку і вуаля. Головне, щоб поповнення цієї картки теж було безкомісійне.Але підтримую Фламінго, - краще через вільний депозит "Ощадний" від ТАСіspecial for you, my darling Kassandra