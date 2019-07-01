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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2721272227232724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:10

budivelnik я не хочу оскорбить ваши чувства, но Тася предупреждала об этом(понижении кб в грязном виде до 777 грн) где-то месяц с лишним назад, вы наверное просто пропустили это сообщение. Но на ветке это точно обсуждалось
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:24

Re: ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:кб в грязном виде до 777 грн

Поэтому и иметь КЛ на Б5+Пудра более 77700 грн просто нерационально, т.к. из-за лишней креднагрузки в др. банках мона не получить кошерную кредитку :idea:
Лучше даже иметь КЛ порядка 30К, с Тасей как-то уже привычно на покупках прокручивать КЛ пару раз 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:33

  посетитель написав:
  stas_rst написав:
посетитель написав:А шо зачисление на Б5 через п2п теперь платное стало?
Почитайте пост Фламінго вище, там дуже детально
ясно. Получается платно.А в каком пункте тарифов это указано? Ради интереса забил 100 грн. Комиссия 5,10.странная какая-то.

Ради интереса сначала почитайте тарифы. Комиссия 0,1%+5 грн.
  посетитель написав:На выход комиссия, на вход теперь тоже.

На выход комиссии не вводили.
Все тарифы на странице https://tascombank.ua/docs
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:42

Re: ТАСКОМБАНК

Спасибо, я как раз сначала и спрашивал где можно это увидеть.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

Комисси на выход нет? А 1.5% +15 грн. за п2п не берут разве?
посетитель
 
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