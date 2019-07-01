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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:10
budivelnik я не хочу оскорбить ваши чувства, но Тася предупреждала об этом(понижении кб в грязном виде до 777 грн) где-то месяц с лишним назад, вы наверное просто пропустили это сообщение. Но на ветке это точно обсуждалось
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:24
Re: ТАСКОМБАНК
Поэтому и иметь КЛ на Б5+Пудра более 77700 грн просто нерационально, т.к. из-за лишней креднагрузки в др. банках мона не получить кошерную кредитку
Лучше даже иметь КЛ порядка 30К, с Тасей как-то уже привычно на покупках прокручивать КЛ пару раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:33
Ради интереса сначала почитайте
На выход комиссии не вводили.
Все тарифы на странице
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:42
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо, я как раз сначала и спрашивал где можно это увидеть.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Комисси на выход нет? А 1.5% +15 грн. за п2п не берут разве?
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