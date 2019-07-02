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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:10
budivelnik я не хочу оскорбить ваши чувства, но Тася предупреждала об этом(понижении кб в грязном виде до 777 грн) где-то месяц с лишним назад, вы наверное просто пропустили это сообщение. Но на ветке это точно обсуждалось
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:24
Re: ТАСКОМБАНК
Поэтому и иметь КЛ на Б5+Пудра более 77700 грн просто нерационально, т.к. из-за лишней креднагрузки в др. банках мона не получить кошерную кредитку
Лучше даже иметь КЛ порядка 30К, с Тасей как-то уже привычно на покупках прокручивать КЛ пару раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:33
Ради интереса сначала почитайте
На выход комиссии не вводили.
Все тарифы на странице
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:42
Re: ТАСКОМБАНК
Спасибо, я как раз сначала и спрашивал где можно это увидеть.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Комисси на выход нет? А 1.5% +15 грн. за п2п не берут разве?
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:00
При карточном переводе (Mastercard Moneysend или Visa Direct) с клиента могут списать три комиссии: комиссия сервиса карточных переводов (в данном случае, Тас2ю), комиссия эмитента карты-источника и комиссия эмитента карты-адресата. Комиссии Тас2ю нет. Остальные комиссии регулируется тарифами карты-источника и карты-адресата. В данном случае, есть комиссия с Б5.
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:16
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:13
Оплата коммуналки через NEXT.PRIVAT24.UA
Пожалуйста, отпишитесь те, кто платил картой ТАС Weekend, предварительно привязанной в Приват24, через next.privat24.ua:
1. Какие есть дополнительные комиссии. Или те же, что и если платить картой Привата.
2. Какие могут быть подводные камни?
Спасибо за ответ!
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:16
Re: ТАСКОМБАНК
Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут? Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт.
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