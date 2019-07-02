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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2722272327242725 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 173 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 173 Додано: Сер 03 лип, 2019 07:33 MASolomko написав: Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут? Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт. Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут?Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт.

Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24



Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)

Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є KVV Повідомлень: 108 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:49 Искатель написав: 2. Какие могут быть подводные камни?

2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".

Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,

теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно Flamingo

Повідомлень: 2308 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 07:57 Flamingo написав: Искатель написав: 2. Какие могут быть подводные камни?

2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".

Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,

теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно

Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.

И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.

Но... попробую и так, и так.



А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да? Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.Но... попробую и так, и так.А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да? Искатель Повідомлень: 2912 З нами з: 22.02.16 Подякував: 422 раз. Подякували: 872 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 08:02 Flamingo написав: Искатель написав: 2. Какие могут быть подводные камни?

2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".

Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,

теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно

Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого. Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого. Искатель Повідомлень: 2912 З нами з: 22.02.16 Подякував: 422 раз. Подякували: 872 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2722272327242725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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