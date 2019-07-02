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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:33

  MASolomko написав:Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут? :) Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт.

Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24

Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)
Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:49

  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:57

  Flamingo написав:
  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)

Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.

А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:02

  Flamingo написав:
  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)

Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
Искатель
 
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  #<1 ... 2722272327242725
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