Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24
Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)
Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:33
Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24
Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)
Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:49
Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:57
Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.
А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:02
Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
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