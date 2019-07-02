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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 07:33
MASolomko написав:
Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут?
Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт.
Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24
Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)
Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:49
Искатель написав:
2. Какие могут быть подводные камни?
Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно
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Flamingo
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:57
Flamingo написав: Искатель написав:
2. Какие могут быть подводные камни?
Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно
Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.
А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?
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Искатель
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:02
Flamingo написав: Искатель написав:
2. Какие могут быть подводные камни?
Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно
Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
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Искатель
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:16
Искатель написав: Flamingo написав: Искатель написав:
2. Какие могут быть подводные камни?
Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно
Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.
А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?
Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял.
Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минут
Сейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система
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Flamingo
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:33
Искатель написав:
Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
Отримувачу дійсно всеодно, а вам це може аукнуться як мінімум зменшенням/відміною субсидії і другіє прелесті, які легко вичисляються по РНОКПП
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KVV
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Додано: Сер 03 лип, 2019 08:52
Flamingo написав:
777 это максимально возможная сумма кэшбека в месяц от Таси по Б5 "грязными" - все что свыше - просто не начисляется
Доброго ранку усім. Момент один - таки не нараховується КБ вище 777 (не відбувається нарахування до останнього календарного дня) ??? чи залишок вище 777 не доступний для виводу у поточному місяці до 1-го числа наступного ? Для Искатель:
сьогодні заливав чергову порцію амброзії на В5 через прикріплену Моно (жлоби дали 1000
рівенб доходів їх не цікавив зовсім і кредитна історія чиста акі хірургічний стіл). Так от, в Т2ю з Моні усе без коміса. А щодо виходу з В5 , то який сенс взагалі з неї кудись виводити гривню, якщо карточка для її витрачання
У людей проблема завести, а не вивести. + вихід логічний тільки із "своїх", а для цього потрібно закрити КЛ попередньо.
що стосується виводу безкомісу, про який Ви питали, то існує Платівка (готівково в касі будь-якого банку) через поповнення з вільного депозиту "Ощадний" або зняття прямо з "Ощадного" у касі ТАСі. Також можна з "Ощадного" вивести на Моню, а з неї - куди безкоміси дозволяють ...
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stas_rst
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Додано: Сер 03 лип, 2019 09:07
stas_rst написав: Flamingo написав:
777 это максимально возможная сумма кэшбека в месяц от Таси по Б5 "грязными" - все что свыше - просто не начисляется
Доброго ранку усім. Момент один - таки не нараховується КБ вище 777 (не відбувається нарахування до останнього календарного дня) ??? чи залишок вище 777 не доступний для виводу у поточному місяці до 1-го числа наступного ? Для Искатель:
сьогодні заливав чергову порцію амброзії на В5 через прикріплену Моно (жлоби дали 1000
рівенб доходів їх не цікавив зовсім і кредитна історія чиста акі хірургічний стіл). Так от, в Т2ю з Моні усе без коміса. А щодо виходу з В5 , то який сенс взагалі з неї кудись виводити гривню, якщо карточка для її витрачання
У людей проблема завести, а не вивести. + вихід логічний тільки із "своїх", а для цього потрібно закрити КЛ попередньо.
що стосується виводу безкомісу, про який Ви питали, то існує Платівка (готівково в касі будь-якого банку) через поповнення з вільного депозиту "Ощадний" або зняття прямо з "Ощадного" у касі ТАСі. Також можна з "Ощадного" вивести на Моню, а з неї - куди безкоміси дозволяють ...
Наверное вы правы - бонус по Б5 таки начисляется на сумму больше 777,но в месяц не выводится больше трех топоров. Правда личного опыта нет - есть Виика потому Б5 использую редко, но когда лимит вывода был 1000 все именно так и работало.
По поводу того что вы писали Искателю - у вас есть пара неточностей.
1. С пластинки деньги можно снимать бесплатно в чужих банкоматах, но не в чужих кассах.
2. Насколько я знаю напрямую с Ощадного рахунка на моню нельзя снять - т2ю не предлагает для этого привязанный карты, а только тасовские.
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Flamingo
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