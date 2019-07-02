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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:33

  MASolomko написав:Искатель, боитесь что Ваше сообщение не прочтут? :) Тася за оплату коммунальных в Приват24 допкомиссий не возьмёт.

Малось на увазі оплата Вікою на нексті, а не у п24

Що Віка прив'язана, що не прив'язана в мене коміс на нексті 1 грн(плачу без авторизації на нексті)
Але некст поки що відпочиває, Портмоне 3 міс без коміса є
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:49

  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:57

  Flamingo написав:
  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)

Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.

А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:02

  Flamingo написав:
  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)

Спасибо, учту. Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:16

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:2. Какие могут быть подводные камни?

Если только не платить через "регулярные платеди" - особых "подводных камней нет".
Не камень а так "песчинка" - если будете оплачивать привязанной картой чужие платежи (типа мамы, дочки,
теми и т.п.) в квитанции будет указан ваш ИНН, даже если будете платить в нексте без авторизации. Поэтому я свою Виику не привязывал потому как оплачиваю не только коммунальные услуги по своему жилья. Но пока некст не пользую - функционально портмоня удобнее. Ну и пока бесплатно ;)

Насколько я понял, Portmone бесплатно только на 3 месяца.
И потом, подозреваю, у них просто не будет всех компаний. А в Приват24 уже шаблончики наделаны.
Но... попробую и так, и так.

А при оплате Викой через Портмоне - кешбэк есть? Как и при оплате через Некст, да?

Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял.
Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минут
Сейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:33

  Искатель написав:Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.

Отримувачу дійсно всеодно, а вам це може аукнуться як мінімум зменшенням/відміною субсидії і другіє прелесті, які легко вичисляються по РНОКПП
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:52

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:777 это максимально возможная сумма кэшбека в месяц от Таси по Б5 "грязными" - все что свыше - просто не начисляется

Доброго ранку усім. Момент один - таки не нараховується КБ вище 777 (не відбувається нарахування до останнього календарного дня) ??? чи залишок вище 777 не доступний для виводу у поточному місяці до 1-го числа наступного ?

Для Искатель:
сьогодні заливав чергову порцію амброзії на В5 через прикріплену Моно (жлоби дали 1000 :( рівенб доходів їх не цікавив зовсім і кредитна історія чиста акі хірургічний стіл). Так от, в Т2ю з Моні усе без коміса. А щодо виходу з В5 , то який сенс взагалі з неї кудись виводити гривню, якщо карточка для її витрачання :) У людей проблема завести, а не вивести. + вихід логічний тільки із "своїх", а для цього потрібно закрити КЛ попередньо.
що стосується виводу безкомісу, про який Ви питали, то існує Платівка через поповнення з вільного депозиту "Ощадний" (готівково в банкоматі будь-якого банку) або зняття прямо з "Ощадного" у касі ТАСі.
Також можна з "Ощадного" через Платівку вивести на Моню , а з неї - куди безкоміси дозволяють ...
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 03 лип, 2019 11:06, всього редагувалось 3 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:07

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:777 это максимально возможная сумма кэшбека в месяц от Таси по Б5 "грязными" - все что свыше - просто не начисляется

Доброго ранку усім. Момент один - таки не нараховується КБ вище 777 (не відбувається нарахування до останнього календарного дня) ??? чи залишок вище 777 не доступний для виводу у поточному місяці до 1-го числа наступного ?

Для Искатель:
сьогодні заливав чергову порцію амброзії на В5 через прикріплену Моно (жлоби дали 1000 :( рівенб доходів їх не цікавив зовсім і кредитна історія чиста акі хірургічний стіл). Так от, в Т2ю з Моні усе без коміса. А щодо виходу з В5 , то який сенс взагалі з неї кудись виводити гривню, якщо карточка для її витрачання :) У людей проблема завести, а не вивести. + вихід логічний тільки із "своїх", а для цього потрібно закрити КЛ попередньо.
що стосується виводу безкомісу, про який Ви питали, то існує Платівка (готівково в касі будь-якого банку) через поповнення з вільного депозиту "Ощадний" або зняття прямо з "Ощадного" у касі ТАСі. Також можна з "Ощадного" вивести на Моню, а з неї - куди безкоміси дозволяють ...

Наверное вы правы - бонус по Б5 таки начисляется на сумму больше 777,но в месяц не выводится больше трех топоров. Правда личного опыта нет - есть Виика потому Б5 использую редко, но когда лимит вывода был 1000 все именно так и работало.
По поводу того что вы писали Искателю - у вас есть пара неточностей.
1. С пластинки деньги можно снимать бесплатно в чужих банкоматах, но не в чужих кассах.
2. Насколько я знаю напрямую с Ощадного рахунка на моню нельзя снять - т2ю не предлагает для этого привязанный карты, а только тасовские.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:05

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:По поводу того что вы писали Искателю - у вас есть пара неточностей.
1. С пластинки деньги можно снимать бесплатно в чужих банкоматах, но не в чужих кассах.
2. Насколько я знаю напрямую с Ощадного рахунка на моню нельзя снять - т2ю не предлагает для этого привязанный карты, а только тасовские.

Ви двіччі праві.
По першому пункту я в сумбурі написав "у касах", хоча насправді думав про банкомати :) затупив
По другому пунтку дійсно т2ю не підтягує Моно. Інший варіант - без коміса на платівку і потім додатком Моно забирати саме з платівки без %. З В5 буде комісія.
Дякую за виправлення і уточнення.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:37

  KVV написав:
  Искатель написав:Не знаю, насколько это принципиально для получателя. ИМХО, там же просто заходит на счет сумма - и все, какая разница, от кого.

Отримувачу дійсно всеодно, а вам це може аукнуться як мінімум зменшенням/відміною субсидії і другіє прелесті, які легко вичисляються по РНОКПП


Понял. Но у меня уже нет субсидии ни по одному из адресов. Если это только на субсидии влияет, мне не критично.
Искатель
 
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