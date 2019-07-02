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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:40
stas_rst и Flamingo!
Спасибо Вам обоим за подробные и детальные ответы. Информацию принял к сведению!
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