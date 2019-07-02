stas_rst и Flamingo!
Спасибо Вам обоим за подробные и детальные ответы. Информацию принял к сведению!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 11:40
stas_rst и Flamingo!
Спасибо Вам обоим за подробные и детальные ответы. Информацию принял к сведению!
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:17
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе?
Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении.
По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21
Re: ТАСКОМБАНК
Чомусь не пройшов вчорашній КБ по В5. Смс є усі, КБ у розділі нема. Підкажіть з досвіду. Дякую
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:28
вы вчера оплатили покупку? ждите пока проведется по счету (~операция будет описана кириллицей), а потом после 21-00 - 22-00 смотрите в разделе кешбек
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Додано: Сер 03 лип, 2019 18:45
Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний
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