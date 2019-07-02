Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?
В Тас2ю немає можливості поміняти ліміти саме на одну операцію до 14999 грн., там тільки можна поміняти денний ліміт до 75 000.