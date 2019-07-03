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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2723272427252726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:40

stas_rst и Flamingo!
Спасибо Вам обоим за подробные и детальные ответы. Информацию принял к сведению!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:17

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе?
Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении.
По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:21

Re: ТАСКОМБАНК

Чомусь не пройшов вчорашній КБ по В5. Смс є усі, КБ у розділі нема. Підкажіть з досвіду. Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:28

  stas_rst написав:Чомусь не пройшов вчорашній КБ по В5. Смс є усі, КБ у розділі нема. Підкажіть з досвіду. Дякую

вы вчера оплатили покупку? ждите пока проведется по счету (~операция будет описана кириллицей), а потом после 21-00 - 22-00 смотрите в разделе кешбек
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:45

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе?
Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении.
По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.

Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:22

  klug написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе?
Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении.
По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.

Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?

В Тас2ю немає можливості поміняти ліміти саме на одну операцію до 14999 грн., там тільки можна поміняти денний ліміт до 75 000.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:22

Re: ТАСКОМБАНК

vollena71 написав:
  stas_rst написав:Чомусь не пройшов вчорашній КБ по В5. Смс є усі, КБ у розділі нема. Підкажіть з досвіду. Дякую

вы вчера оплатили покупку? ждите пока проведется по счету (~операция будет описана кириллицей), а потом после 21-00 - 22-00 смотрите в разделе кешбек
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:15

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял.
Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минут
Сейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система

так бонусы ж действуют 60 дней с момента начисления, как их может хватать на 3 месяца?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:43

Re: ТАСКОМБАНК

Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшає :)
Ситуація наступна:
- ліміт 1000 (більше не дали)
- вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені)
- у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №")
- маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ...
ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю)
Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ? :)
Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло :)
stas_rst
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