Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?
Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, это действительно правда, что по Плативке нельзя поднять лимит на р2р с неё в Тас2ю на больше чем 5500 на постоянной основе? Столкнулся с тем, что не смог сделать перевод с Плативки на 6 тыс. Позвонил в колцентр, сказали, что там стоит лимит 5500 на сумму одной операции. Его можно увеличить до 14999 только по звонку и только до конца текущих суток. На постоянной основе никак, даже в отделении. По Викенду могу спокойно переводить 14999 одной операцией без каких-либо звонков.
Холодна лінія традиційно дезінформує. Уже мало бути 14999,99. Ось актуальний документ. Зміна лімітів у ТАС2Ю теж не допомагає?
В Тас2ю немає можливості поміняти ліміти саме на одну операцію до 14999 грн., там тільки можна поміняти денний ліміт до 75 000.
Flamingo написав:Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял. Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минут Сейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система
так бонусы ж действуют 60 дней с момента начисления, как их может хватать на 3 месяца?
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Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшає Ситуація наступна: - ліміт 1000 (більше не дали) - вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені) - у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №") - маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ... ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю) Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ? Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло
Flamingo написав:Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял. Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минут Сейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система
так бонусы ж действуют 60 дней с момента начисления, как их может хватать на 3 месяца?
Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет. К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года