Flamingo написав:

Кэшбек за комуналь есть по Виике и при нексте и при портмоне. По портмоне ещё в прошлом месяце были сертификаты бильше. Их хватает на 2-3 месяца (в зависимости от того сколько квартир оплачивать). Но они действуют только на новые учетки и только до нового года. Ну я себе несколько сертифов на баллы поменял.Что касается шаблонов - в портмоне при новой учетке и заполнении реквизитов у меня работает автозаполнение - вводишь 1-2 буквы или цифры и тебе светится полный номер или надпись. Поэтому восстановить все шаблоны дело нескольких минутСейчас у меня по 4 квартирам в двух разных населённых пунктах в портмоне нет только одного поставщика услуг из тех что есть в п24. Так что портмоне быстро и хорошо обучается система