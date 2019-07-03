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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2724272527262727 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 173 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 173 Додано: Сер 03 лип, 2019 22:37 stas_rst написав: Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшає

Ситуація наступна:

- ліміт 1000 (більше не дали)

- вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені)

- у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №")

- маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ...

ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю)

Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ?

Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшаєСитуація наступна:- ліміт 1000 (більше не дали)- вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені)- у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №")- маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ...ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю)Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ?Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло

С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.

Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен. С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен. Flamingo

Повідомлень: 2320 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 лип, 2019 23:13 Re: ТАСКОМБАНК Flamingo написав: Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.

К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года

3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення).

https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... us-acc.pdf 3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення). промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2376 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:00 Re: ТАСКОМБАНК Flamingo написав: С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.

Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен. С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.

Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.

Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!! Так, кидав через кнопку - погасити в т2юлогіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!! stas_rst

Повідомлень: 315 З нами з: 27.02.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 00:18 stas_rst написав: Flamingo написав: С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.

Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен. С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.

Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.

Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!! Так, кидав через кнопку - погасити в т2юлогіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!!

При покупке происходит не списание, а блокировка средств, авторизация по балансу карты. При покупке происходит не списание, а блокировка средств, авторизация по балансу карты. Bosstone Повідомлень: 1114 З нами з: 21.04.10 Подякував: 573 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 лип, 2019 04:48 velvet написав: Flamingo написав: Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.

К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года

3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення).

https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... us-acc.pdf 3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення).

Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм:

1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры.

2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры.

3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа.

Итог комуналь платился 3 мес. Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм:1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры.2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры.3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа.Итог комуналь платился 3 мес. Flamingo

Повідомлень: 2320 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2724272527262727 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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