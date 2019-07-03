stas_rst написав:Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшає Ситуація наступна: - ліміт 1000 (більше не дали) - вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені) - у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №") - маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ... ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю) Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ? Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло
С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает. Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.
Flamingo написав:Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет. К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года
Flamingo написав:С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает. Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.
Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер. Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!!
Flamingo написав:С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает. Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.
Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер. Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!!
При покупке происходит не списание, а блокировка средств, авторизация по балансу карты.
Flamingo написав:Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет. К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года
Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм: 1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры. 2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры. 3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа. Итог комуналь платился 3 мес.
Flamingo написав:Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм: 1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры. 2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры. 3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа. Итог комуналь платился 3 мес.
А ведь было время: платил себе через Приват24 коммуналку и даже не задумывался ни о чем... Итак, вопрос. 1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет? 2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.? Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...
Вот и думаю попробовать везде: и на Нексте, и на Portmone (если только без комиссии)