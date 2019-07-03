Flamingo написав:

Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года