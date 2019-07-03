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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2725272627272728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:37

  stas_rst написав:Таааак ... починаю вникати у проводки В5 і питань більшає :)
Ситуація наступна:
- ліміт 1000 (більше не дали)
- вчора використав 880 на заправці, смс прийшли одразу ж, КБ в смс теж, списання у т2ю теж видно, але дві операції відображені латинкою (тобто не проведені)
- у залишку на ранок - 120 грн. Поповнив о 8.45 на 500 з Моно (відображено кирилецею "Списання коштів для погашення заборгованості згідно договору №")
- маючи по факту 620, сьогодні увечері купив через термінал Розетки ще на 490 ... в осадку 130 ...
ЗАПИТАННЯ: при наведених операціях, якщо б вони відбувались наприкінці пільгового періоду, за яких умов я міг попасти на теховер чи інші приколи ? Нагадаю, дві операції за вчора на суму 880 досі по суті не проведені (латинь в т2ю)
Чи я уже потроху страждаю фобіями боржника ? :)
Ще три дні тому я переконував себе, що кредити - зло :)

С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.
Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.
К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года

3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення).
https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... us-acc.pdf
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.
Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.

Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю :) логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.
Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:18

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:С мони было гашение через "пимпу"? (судя по тому что все уже кириллицей то - да. Значит теховером у вас и не пахнет. Просто вторую покупку вы совершили за "свои" (с технической точки зрения). За это теховера не бывает.
Но... если бы Вы бросали деньгу через Монино приложение - тогда все зависило бы от того какая сумма проведется первой - пополнение от Мони или списание от розетки. Если розетка - там тех.овер теоретически возможен.

Так, кидав через кнопку - погасити в т2ю :) логіку питання Ви зрозуміли правильно. Якщо я Вас теж правильно зрозумів, то у випадку, якщо б з Моні не зайшли кошти (незавершена операція зарахування на В5 латиницею) до покупки в Розетці, тобто - з наявними на той момент 120 грн., то був би теховер.
Але яким чином термінал на касі в Розетці (не сайт, а магазин на Хрещатику) у такому випадку списав би кошти, якщо на рахунку 120 по факту ? В мінус на різницю наявних і вартості товару ? тобто 120-490= -370 теховеру ? ДЯКУЮ!!!

При покупке происходит не списание, а блокировка средств, авторизация по балансу карты.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 04:48

  velvet написав:
  Flamingo написав:Специально полез в описание сертификатов - все перечитал - про 60 дней не нашел. В личном кабинете портмоне нашел что срок действия сертификата истек в день когда я его активировал. Нашел также о том, что в добавок к этим 60, портмоне начислил еще каких-то 20 грн. - "за первых три платежа". В принципе мне 80 грн. по 4 квартирам в аккурат на 2 месяца и хватит. Про 3 месяца - я написал исходя из расчета что если платить за 1-2 квартиры то в тарифе месяц 60 грн. в аккурат на 3 месяца и выйдет.
К тому же это летние сертификаты. А еще у народа есть сертификаты с конца прошлого года - там портмоне давала 3 мес. бесплатного обслуживания. Знаю некоторые их брали с запасом. И они действительны кажется до конца текущего года

3.4. Строк дії бонусів становить 2 місяці з моменту іх нарахування. Строк дії може бути продовжено (оновлено) за рахунок нарахування додаткових бонусів, на період 2 місяці з моменту їх нарахування (оновлення).
https://www.portmone.com.ua/r3/public/d ... us-acc.pdf

Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм:
1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры.
2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры.
3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа.
Итог комуналь платился 3 мес.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:10

Вопросы по Portmone

  Flamingo написав:Спасибо не знал это. Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм:
1. 17-18 число месяца - активируем 60 грн. бонусов, платим комуналь за прошлый месяц за 1-2 квартиры.
2. 1 числа следующего месяца списывается абонка 19.90 +до 20 числа оплачивается комуналь за очередной месяц за 1-2 квартиры.
3. Все аналогично п. 2 с той лишь разницей, что комуналь за очередной месяц желательно оплатить до истечения 60-тидневного срока - до 16-17 числа.
Итог комуналь платился 3 мес.


А ведь было время: платил себе через Приват24 коммуналку и даже не задумывался ни о чем...
Итак, вопрос.
1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет?
2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.?
Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...

Вот и думаю попробовать везде: и на Нексте, и на Portmone (если только без комиссии)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:44

Re: ТАСКОМБАНК

Портмоне краще не обирати тариф місяць. Бо 1 місяць все ок,а наступний вже був 39.8грн,а а потім взагалі 59грн,бо було багато оплат. Платив за газ 5 людям,в них купа підводних каменів(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм

Это для новых юзеров Бильше такой сертификат на 60 гривен? Потому как я его у себя не вижу.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:25

Вчерашние СЭПы не отобразились в выписке по Большой 5, СМС о зачислении вчера поступали.
Сбой или что-то поменялось в отображении?
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:28

  tarasum написав:Портмоне краще не обирати тариф місяць. Бо 1 місяць все ок,а наступний вже був 39.8грн,а а потім взагалі 59грн,бо було багато оплат. Платив за газ 5 людям,в них купа підводних каменів(((

Это - если платить за всю деревню.
Если же платить только за себя - то, как по мне, 20 грн/мес - адекватная абонка за удобный сервис
mustbe
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