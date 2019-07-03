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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2725272627272728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 173
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:54

  Amid написав:
  Flamingo написав:Тогда отвечая на вопрос как можно платить три месяца получив на бонусный счёт 60 грн. вижу такой алгоритм

Это для новых юзеров Бильше такой сертификат на 60 гривен? Потому как я его у себя не вижу.

Нет для СТАРЫХ пользователей бильше, но для НОВЫХ пользователей портмоне. Но это была акция к ДР портмоне в июне и похоже она уже все - новых сертифа в не предлагает
Flamingo
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Повідомлень: 2322
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 07:58

  Искатель написав:1. Если сейчас зарегистрироваться в Portmone.com - будут какие-то плюшки для нового клиента? Или это надо было иметь сертификат на бесплатное обслуживание на 3 месяца, которого уже нет?
2. Какие комиссии вообще в Portmone "по умолчанию"? Вот этот "на 60 грн" - он что покрывает? По сумме, по кол-тву платежей и т.п.?
Просто Викенд простаивает... Надо как-то отбивать заплаченные в апреле 365 грн...

1. Сейчас по ходу плашек уже нет. В прошлом месяце были.
2. Там 2тарифных плана - либо 3 грн. за платёжку (по некоторым предприятиям бесплатно - типа укр телекомпании, по некоторым процент от суммы), либо ежемесячная абонка 19.90 если платите не более двух счетов от одного поставщика или 39.80 если от одного поставщика 3-4 счета в месяц.
Flamingo
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Повідомлень: 2322
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 502 раз.
 
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  #<1 ... 2725272627272728
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